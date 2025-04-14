Никита Кучеров лидирует в победе "Тампа-Бэй" над "Баффало" со счетом 7:4

В матче НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 7:4 на «Амали-Арене» в Тампе. Русский нападающий Никита Кучеров отличился двумя голами и передачей, внеся значительный вклад в победу своей команды.
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