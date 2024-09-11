Экс-футболист Масалитин: "Спартак" должен составить конкуренцию "Зениту"

Бывший нападающий московских ЦСКА и "Спартака" Валерий Масалитин в комментарии для "Газеты.Ru" назвал главного конкурента действующего чемпиона и лидера текущего чемпионата Российской премьер-лиги санкт-петербургского "Зенита".
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