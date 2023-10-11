Владимир Путин и премьер-министр Республики Ирак Мухаммед Шиа ас-Судани (переговоры с которым состоялись накануне) приняли участие в пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".
Конфликт на Ближнем Востоке: официальная позиция России
Комментарии
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александр петров
Нужно действительно выполнять решения ООН с созданием Палестинского государства и возвращением ему их исконых земель оккупированных Израилем. Но боюсь это вызовет цепную реакцию. Потому как не только у Палеснины Израиль оттяпал территории.
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12 час.
Владимир Соловьев
Конфликтную интригу между Израилем и Палестиной заварили США с целью: во первых, избавиться навсегда от Палестинского вопроса в пользу территориальных претензий Израиля, во вторых отвлечь внимание от своих выборов и протолкнуть Байдена вновь в президенты США и в третьих опять попытаться убедить мировое сообщество, что во всём виновата Россия и распространить американский "содом и гоморру", вслед за Украиной, по всему Миру.
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12 час.
Геннадий Ушаков
Решение ООН есть где то от 1968 года, но США крышует Израиль и превать Израиль хотел на весь мир, они ведь евреи, как и зеленый
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3 час.
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