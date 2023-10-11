Конфликт на Ближнем Востоке: официальная позиция России

александр петров Нужно действительно выполнять решения ООН с созданием Палестинского государства и возвращением ему их исконых земель оккупированных Израилем. Но боюсь это вызовет цепную реакцию. Потому как не только у Палеснины Израиль оттяпал территории.

Владимир Соловьев Конфликтную интригу между Израилем и Палестиной заварили США с целью: во первых, избавиться навсегда от Палестинского вопроса в пользу территориальных претензий Израиля, во вторых отвлечь внимание от своих выборов и протолкнуть Байдена вновь в президенты США и в третьих опять попытаться убедить мировое сообщество, что во всём виновата Россия и распространить американский "содом и гоморру", вслед за Украиной, по всему Миру.