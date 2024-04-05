Хорошие игры, которые вы могли пропустить в марте

Сиквел Ender Lilies; XCOM про Вторую мировую; новый квест от авторов Lacuna — A Sci-Fi Noir Adventure; пошаговая тактика во вселенной Girls’ Frontline; ремейк классической «Контры»; бумер-шутер с полуголыми аниме-девочками (куда же я без них?) — это и многое другое ждёт вас в очередном выпуске нашей рубрики.