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Хорошие игры, которые вы могли пропустить в марте

Хорошие игры, которые вы могли пропустить в марте

Сиквел Ender Lilies; XCOM про Вторую мировую; новый квест от авторов Lacuna — A Sci-Fi Noir Adventure; пошаговая тактика во вселенной Girls’ Frontline; ремейк классической «Контры»; бумер-шутер с полуголыми аниме-девочками (куда же я без них?) — это и многое другое ждёт вас в очередном выпуске нашей рубрики.

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