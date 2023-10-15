Минобороны РФ: ПВО сбила 27 украинских БПЛА самолётного типа

Средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников над Курской областью и два — над Белгородской, сообщили в МО РФ«Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать — над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.