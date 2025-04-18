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Молодежь Москвы приглашает отметить 80 лет Победы: события и герои войны

Молодежь Москвы приглашает отметить 80 лет Победы: события и герои войны

На портале "Молодежь Москвы" открылась страница к 80-летию Победы. Здесь можно изучить ключевые события войны, увидеть документальные фильмы, поделиться семейными историями, участвовать в тестах и акциях.

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