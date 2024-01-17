Нику Попеску отправился с рабочим визитом в Брюссель

Сегодня, 17 января, вице-премьер Нику Попеску совершит рабочий визит в Брюссель, где у него запланировано несколько встреч с европейскими чиновниками, в том числе с генеральным директором по вопросам соседства и расширения ЕС Гертом Яном Купманом.
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