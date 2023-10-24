Создатель Super Smash Bros в полном восторге от супергеройского экшена Marvel's Spider-Man 2 ...

Создатель Super Smash Bros в полном восторге от супергеройского экшена Marvel's Spider-Man 2Мало найдется лучшего критика видеоигр, чем Масухиро Сакураи, прежде всего потому, что он создал несколько величайших хитов индустрии.
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