Секреты перспектив складных электронных устройств на российском рынке Сегодня существует много разных смартфонов, и, казалось бы, изобрести новинку уже вряд ли получится.
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Секреты перспектив складных электронных устройств на российском рынке Сегодня существует много разных смартфонов, и, казалось бы, изобрести новинку уже вряд ли получится.