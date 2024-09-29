Народный фронт помогает детям из Курской области адаптироваться в Петербурге

Детям организуют досуг, дарят подарки Представители петербургского отделения Народного фронта рассказали, как помогают адаптироваться в Северной столице детям из Курской области, вынужденным покинуть свои дома.
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