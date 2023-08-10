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«Защиты него нет!»: Сатановский рассказал о секретном оружии России для уничтожения США

«Защиты него нет!»: Сатановский рассказал о секретном оружии России для уничтожения США

Президент института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский на YouTube-канале «Вальдман-LINE Alexander Waldman» рассказал о секретном оружии России для уничтожения США.

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