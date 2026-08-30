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Царьград

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Губернатор Кожемяко советует меньше есть для борьбы с джетлагом

Губернатор Кожемяко советует меньше есть для борьбы с джетлагом

В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке, губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал советы по борьбе с джетлагом, предлагая снизить прием пищи и заниматься физическими упражнениями.

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