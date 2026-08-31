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Культурология.рф

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Кино: Заманили обманом: Как увёл чужую жену, и Почему не хотел сниматься в «Гостье из будущего» актер Вячеслав Невинный

Кино: Заманили обманом: Как увёл чужую жену, и Почему не хотел сниматься в «Гостье из будущего» актер Вячеслав Невинный

В 2024 году одному из самых известных киноактеров отечественного кинематографа Вячеславу Невинному исполнилось бы 90 лет.

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