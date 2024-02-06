Борреля привезли на поезде в Киев

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что руководитель внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Киев.
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