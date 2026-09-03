Владение кроссовером Volga K50 обойдется в 3,3 млн рублей за пять лет

Согласно расчетам, за пять лет владения Volga K50 автомобиль обойдется владельцу в 3,3 млн рублей, или 654 тыс.
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