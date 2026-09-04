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Суд освободил из-под стражи участвовавшего в перестрелке сотрудника СБУ

Суд освободил из-под стражи участвовавшего в перестрелке сотрудника СБУ

Киевский суд освободил из-под стражи сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Назара Верхолю, принимавшего участие в перестрелке с сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны в Киеве.

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