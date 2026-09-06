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Рязанские новости

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Ветеран из Сапожковского округа отметил 100 лет

Ветеран из Сапожковского округа отметил 100 лет

Павел Венедиктов, отметивший 100-летний юбилей, участвовал в транспортировке артиллерийской составляющей морского ленд-лиза из Ирана в конце Второй мировой войны.

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