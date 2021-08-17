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У Вильены была договоренность об уходе из «Краснодара» после двух лет контракта. Клуб не отпустил футболиста

Стали известны причины разногласий между полузащитником Тонни Вильеной и «Краснодаром». Как сообщает Voetbal International, краснодарский клуб не отпускает игрока в другой клуб, что является нарушением договоренностей между ним и руководством.

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