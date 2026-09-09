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Форум «Активное долголетие» в Ступине объединил 330 участников из 11 муниципалитетов

Форум «Активное долголетие» в Ступине объединил 330 участников из 11 муниципалитетов

СТУПИНО, 9 сентября, ФедералПресс. В Ступине прошел форум «Активное долголетие в Подмосковье», участниками которого стали 330 человек из 11 муниципалитетов южной части Московской области.

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