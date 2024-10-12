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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» может на длительный срок потерять Андреса Фелиса

Баскетболист не смог доиграть матч против «Реала». Фелису был диагностирован плантарный фасциит. Точные сроки восстановления 27-летнего доминиканца не определены, но он может пропустить длительный срок.

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