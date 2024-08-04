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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Более 28 тысяч человек оформили Fan ID в Дагестане

Об этом сообщил министр цифрового развития региона Юрий Гамзатов. «Более 28 тысяч человек оформили карту болельщика в Дагестане.

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