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Роскачество предупредило, что сухофрукты и орехи нужно есть строго дозированно

Роскачество предупредило, что сухофрукты и орехи нужно есть строго дозированно

Для здорового взрослого безопасная порция — не более 30 г орехов и пять-восемь плодов кураги в день Сухофрукты и орехи могут стать альтернативой свежим фруктам, обеспечивая организм энергией, но их употребление требует внимательного подхода, отметили в пресс-службе Роскачества в беседе с RT.

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