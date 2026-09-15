Роскачество предупредило, что сухофрукты и орехи нужно есть строго дозированно

Для здорового взрослого безопасная порция — не более 30 г орехов и пять-восемь плодов кураги в день Сухофрукты и орехи могут стать альтернативой свежим фруктам, обеспечивая организм энергией, но их употребление требует внимательного подхода, отметили в пресс-службе Роскачества в беседе с RT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Алтае пристав ...
- В Общественной па...
- Вирусолог назвала...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым