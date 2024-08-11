Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в Петрозаводске

Родители в карельской столице тратят на сборы детей в школу меньше, чем москвичи и петербуржцы Родителям в Петрозаводске придется потратить около 11 тысяч рублей, чтобы подготовить своего ребенка к школе.
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