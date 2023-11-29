В Брянске в ДТП на улице Менжинского пострадал 14-летний подросток

По предварительной информации, 36-летняя женщина-водитель Kia Rio двигалась к проспекту Московскому, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen Polo под управлением 36-летнего водителя, - рассказали 29 нояб .
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