Жена бросила изменившего с Лерчек рэпера Натана

Анастасия Швецова, которая была замужем за рэпером Натаном, приняла решение уйти от него. Причиной стала измена артиста с блогером Лерчек на шоу "Звезды в джунглях", которая в итоге стала достоянием общественности.
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