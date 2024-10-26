Изменения в пенсионной системе России с 2025 года: на кого повлияет индексация и как будут повышены пенсии Ольга ВайленкоВ преддверии нового года пенсионная система России претерпит значительные изменения, касающиеся и работающих, и неработающих пенсионеров.