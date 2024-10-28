Экс-главу управления планирования связи ВС РФ обвинили в получении взятки

СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа» в отношении экс-начальника управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майора Александра Оглоблина.
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