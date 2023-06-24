Пацаны, что же вы творите? Вам же приговор уже вынесли. И вас будут проклинать, как власовцев

Что же вы делаете? Неужели вы настолько глупы и верите в то, что ЧВК -- настолько ЧВК, что может покупать вооружения, включая тяжёлое бронированное на ростовском рынке? А, если вы так не думаете, то как вам пришло в голову, что действия Шойгу или Герасимова могут расходиться с мнением Верховного? Кого вы собрались снимать с должности? Путина? Да вы, парни, не охуели случайно?Ладно о себе вы не думаете.