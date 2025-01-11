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Шмыгаль: Украина не будет прекращать транзит нефти из РФ в Европу

Шмыгаль: Украина не будет прекращать транзит нефти из РФ в Европу

© Sputnik / Евгений Одиноков Украинские власти не собираются перекрывать работу магистрального нефтепровода, потому что это противоречит договоренностям с ЕС.

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