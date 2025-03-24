До 10 лет колонии грозит скандальному концессионеру Неверову

В Хабаровске суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении концессионера Станислава Неверова о махинациях с бюджетными средствами в Забайкальском и Хабаровском краях, сообщается в Telegram-канале «Управление ГП РФ по ДФО».
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