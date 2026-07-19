Учитель 15 стобалльников из Казани объяснил роль наставничества в обучении

Фото предоставлено Кириллом Сергеевым Учитель математики лицея №131 Казани Кирилл Сергеев, подготовивший в этом году 15 стобалльников по профильной математике, рассказал о системе обучения, в которой старшеклассники помогают младшим осваивать предмет.