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Татар-информ

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Учитель 15 стобалльников из Казани объяснил роль наставничества в обучении

Учитель 15 стобалльников из Казани объяснил роль наставничества в обучении

Фото предоставлено Кириллом Сергеевым Учитель математики лицея №131 Казани Кирилл Сергеев, подготовивший в этом году 15 стобалльников по профильной математике, рассказал о системе обучения, в которой старшеклассники помогают младшим осваивать предмет.

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