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В Молдавии начался второй тур президентских выборов

В Молдавии начался второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов в Молдавии стартовал 3 ноября, за пост президента поборются действующий глава государства Майя Санду и экс-генпрокурор страны Александр Стояногло, который критикует проводимую Молдавией политику на обострение отношений с Россией.

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