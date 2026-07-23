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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ташуев о «Спартаке»: «Настала пора опережать «Зенит». У них сильная обойма игроков, настоящая команда»

Сергей Ташуев допустил, что «Спартак» опередит «Зенит» в новом сезоне «Альфа-Банк» РПЛ. «В новом сезоне РПЛ вижу трех очевидных претендентов на чемпионство — «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».

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