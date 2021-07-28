Протесты на Кубе и их освещение в российских СМИ

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаПротесты на Кубе и их освещение в российских СМИ В «Независимой газете» 14 июля вышла статья «В условиях тотального дефицита кубинцев покидает страх».Вернуться к статье3211НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьсаша дмитренкоэта статейка-пропаганда,,, а подробности узнаем позже,, по роликам было похоже на америку-десяток с лозунгами,сотни грабят магазины)))Yak VitПравильная статья! Согласен с автором на все 💯%! Всё так и есть, всё сказано исчерпывающе, добавить просто нечего! От меня - однозначный плюс, за статью - 5 баллов! 👍Александр ЛисовскийСмущает одно - все российские СМИ , тем более эта газета отражают политику Кремля , так что Щетинин видно или не проконсультировался или в Кремле поняли , что могут потерять и поменяли политику . Несколько лет назад я смотрел передачу , где Скабеева по кличке ( сливной бочок ) и её партнёр Попов ( крышка от этого бачка ) поливали грязью кубинцев и их президента , так как когда то и Лукашенко . Возможно теперь наша власть стала понимать , что на их антикоммунистическую позицию никто не посягает и начала думать об интересах государства.Татьяна БрежневаОтличная статья! Спасибо, автору!МЗмирас Закироув"Независимая" газета такое же дерьмо, как Эхо москвы, Дождь и еще десяток "независимых,...mark nikitinavershin1947mailru АвершинЭтим не зависимым американским газетам всё мечтается американский порядок во всём мире.Никто их не поддерживает и почему их в тотальном режиме не закрывают.mark nikitinНо пока они власть даже в России. Мы ещё не вышли из-под управления США. Ещё работают 1, 2 и 9 главы конституции 93 года, которую нам писали в Госдепе Америки. Так в этих главах заложенно наше подчинение штатам, и эти главы менять нельзя по 9й главе. Тоесть без всеобщего решения народа мы остаёмся подчинёнными США.mark nikitinavershin1947mailru АвершинК сожалению ДА.СЦСергей ЦыбинПредательство Кубы, начавшееся в 91-ом, продолжается. А как же может быть иначе при капитализме?Николай ТитовКубинцам надоело жить на 3-5 долларов в месяц и они пытаются что-то делать. Такое ощущение, что они там как в клетке. Если бы разрешили выезд, то Куба бы очень и очень сильно опустела. Как когда-то ГДР-овские немцы бросались на колючку, рыли подкопы и надували воздушные шары, так и Кубинцы сейчас, переплывают эти 60 км чуть ли не на камерах. Что-то здесь не так, не такой свободы они хотели.михаил дувановНадоела бесплатная медицина и тд? Сказочник откуда ты выкопал 3-5 дол. в месяц. Пропагандон ты вонючий. Сейчас амеры придут и все сразу начнут получать по 1000 дол.Леонид Попивняк...Что ГДРовцы получили в итоге?????......даже сейчас восточные немцы - граждане ФРГ второго сорта......слова Хонеккера до сих пор актуальны......Николай ТитовСмотрите телевизор, там иногда показывают кто, где и как живет! А Вам, похоже, платя за хамство или это так.... типа врожденная привычка!Johann H246fnerсаша дмитренкола уже процентов 20 кубинцев живут в америке!!! и кормят родню что осталась в лагере!саша дмитренкодуванов просто вонючая крысаМаринаа вы сами себя плюсуете потому, что если не вы, то никто не похвалит?)))))Светлана ХудяковаВ одной не столь отдаленной стране,тоже очень захотели свободы.Зарплаты по 1000 и более долларов в месяц.Майдан стоял насмерть за свободу,только одни дураки лезли под пули,своих же снайперов,а другие в это время грабили и убивали неугодных.Каждому майдановцу было обещано по два и более раба с Донбасса и все их добро.Грабили не стыдясь, убивая людей и детей обшаривая при этом их дома и квартиры и свозя их добро в свои края и богатели, и снова шли убивать и грабить,пока не получили по зубам.Вы такой свободы хотите для кого-то, только помните мысли материальны и когда-то они смогут догнать и вас.Алла ДубининаКуба остров Свободы т я желаю этому народу разобраться кто друзья кто враги и куда они ведут страну .Была там два раза и не сомневаюсь , что пока там живут те, кто знал ужасы правления Батисты , захотят возврата кошмара тех времен .А там живут достаточно долго и очень здоровы при этомсаша дмитренконо намного больше знают ужасы правления клана наркоторговцев кастро)))Леонид Попивняк...."Независимая газета" независима от кого???))))...от МБХ???))))....разве не признана иноагентом?????HotRSЯ вообще узнал из EuroNews.Bbestminusa22независимая газета с глав.редю только и успевают очко мыть от американского пресут....закрыли бы это дерьмо давно бы!!!Лора Лоранезависимая это только название, а на самом деле американская ПОДСТИЛКА !!!!!!!!!!!саша дмитренкокто то читает газеты??))) а про массовые грабежи на кубе ролики в инете,,плевать на политику им давно!! а вот жрать нечего! хотя и сами очень ленивы))))Зайцев Виктор Зайцев ВикторСлышь, фрезеровщик! Ты хотя бы с ОДНИМ реальным кубинцем общался, что так уверенно говоришь про их лень? А я прожил среди ни ЧЕТЫРЕ с лишком года. Потом с одним из них Орландо переписывался более двух лет (25 копеек за письмо). Среди всего "спецфака" только кубинцы, ездили ОДИН раз в ДВА года домой на свой "Остров Свободы". А зимние каникулы и летний двухмесячный отпуск РАБОТАЛИ, из зарплат которых, часть отсылали к себе на Родину. Ты после таких уверений про их тягу к безделью, просто ПОДОНОК. Что в общем не удивительно. Ибо кого из российских либерпидарасов и дерьмократов не ковырни- любитель халявы,ВРАГ России и русских и одна большая ЛЕНИВАЯ гнида, живущая на деньги Госдепа и прочих фашистских контор. Знаток хренов. Увянь гнида. У меня до сих пор перед глазами умирающий кубинец (забыл имя), который фактически на моих глазах покончил собой. И знаешь по какой причине? Потому что, в отличие от таких вот приспособленцев как ты, осознав, что военная стезя не его дело, просто "ушёл сам", чтобы не быть обузой для своей Родины и своих товарищей. Любой бы другой, из любой страны, просто подал бы рапорт об отчислении...А он поступил так, как поступило бы большинство кубинцев, которые ЛЮБЯТ свою Родину, считают каждое песо, которое вкладывает Куба в своих граждан. Можно по разному оценивать этот случай...Но УВАЖАТЬ позицию РЕАЛЬНОГО ПАТРИОТА свой Родины... Который сначала думает о ней, а уж потом о себе! Похоже это не для таких как ты безграмотных мудаков. Вот такие подонки вроде тебя и уничтожили Советский Союз в 1987-1991 году. НО ОТВЕТИТЕ ЗА ВСЁ! Включая и сегодняшний день. Мне даже общаться с такой мразью как ты противно! Носит же русская земля таких уродов.Маринаа вы там были? Или вам кто-то эту глупость рассказал?)))AKAndrey KorolkevicА на чьи деньги этот Ремчуков гужует?AKAndrey KorolkevicНа похороны Рыжего пол России придёт...с поздравлениями...Vlad ИвановА что обязательно нужно ждать похорон? А потом несопоставимые цифры с одной стороны пол России, а с другой Рыжий! Почувствуйте разницу!Комментировать
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