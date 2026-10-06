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От жетона извозчика до первого турникета: 10 экспонатов Музея Транспорта Москвы

От жетона извозчика до первого турникета: 10 экспонатов Музея Транспорта Москвы

Игровой автомат на знание ПДД, игрушечный ЗИС и прототип советского такси — что можно узнать о жизни Москвы по предметам из коллекции Музея Транспорта.

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