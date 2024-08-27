Аналитики назвали самые важные события в мире криптовалют на последней неделе августа

На этой неделе криптовалютное сообщество ожидает ряд значимых событий, которые могут существенно повлиять на рынок и задать тон на ближайшие месяцы: 27 августа: Открытие whitelist для IDO от ReformDAO: Это первичное предложение монет может привлечь внимание новых инвесторов.