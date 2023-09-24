Условия поддержки территориальной целостности Украины

Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины Россия еще в 1991 году признала суверенитет Украины на основе декларации о независимости, которую та приняла, выходя из СССР, и поддерживает ее территориальную целостность при условии внеблокового статуса, отметил ЛавровСергей Лавров (на экране) (Фото: David Dee Delgado / Getty Images) Россия поддерживает территориальную целостность Украины при условии ее внеблокового статуса, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.