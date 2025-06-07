ВС РФ ударили по системе бункеров под Харьковом

Согласно информации, одной из основных целей ночного удара Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) по Харькову стали подземные сооружения, расположенные в районе железнодорожной станции Харьков-Сортировочная.
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