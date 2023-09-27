Расчет «Торнадо‑Г» ударил по наблюдательным пунктам ВСУ на купянском направлении

РИАМО - 27 сен. Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что расчет «Торнадо-Г» Западного военного округа (ЗВО) ударил огнем по наблюдательным пунктам украинских войск на купянском направлении.
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