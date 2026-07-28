Как выбор князя Владимира изменил историю и путь России

28 июля православные верующие отмечают День Крещения Руси. Праздник приурочен ко дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, с именем которого связано одно из важнейших событий в истории страны.
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