Валуев заявил, что ему нравится нынешняя позиция МОК

Первый зампред Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев («Единая Россия») заявил, что ему нравится нынешняя позиция Международного олимпийского комитета (МОК).
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