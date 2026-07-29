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ДумаТВ

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Валуев заявил, что ему нравится нынешняя позиция МОК

Валуев заявил, что ему нравится нынешняя позиция МОК

Первый зампред Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев («Единая Россия») заявил, что ему нравится нынешняя позиция Международного олимпийского комитета (МОК).

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Еще больше, новому Ломоносову, нравится продавливать кожаное кресло в ГД-по морде не бьют и платят знатно, да и других пряников полно ? В ПИВБАР-ВЫШИБАЛОЙ !!!
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1 м.