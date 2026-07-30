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Zero Hedge

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Japanic: Yen Suddenly Spikes Stoking Intervention Speculation

Japanic: Yen Suddenly Spikes Stoking Intervention Speculation

Japanic: Yen Suddenly Spikes Stoking Intervention Speculation Having collapsed to its weakest relative to the dollar in 40 years, it appears the Ministry of Finance and Bank of Japan has had enough and intervened.

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