«Показали значительную боевую эффективность»: представлен график поставок ВСУ немецких ЗРК IRIS-T SLM Германия намерена передать в общей сложности 12 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM.
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«Показали значительную боевую эффективность»: представлен график поставок ВСУ немецких ЗРК IRIS-T SLM Германия намерена передать в общей сложности 12 зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM.
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