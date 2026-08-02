Омский аэропорт возобновляет работу, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань приостанавливала прием и отправку рейсов из-за действия режима беспилотной опасности.
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Омский аэропорт возобновляет работу, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань приостанавливала прием и отправку рейсов из-за действия режима беспилотной опасности.
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