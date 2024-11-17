Рейтинг японского правительства составил 40%

Рейтинг одобрения кабинета премьер-министра Японии Сигэру Исибы вырос на 7,9% до отметки в 40%, следует из результатов опроса Kyodo News, 17 ноября опубликованного на официальном сайте информационного агентства.
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