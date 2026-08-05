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Abbott Orders Pause On Texas Data Center Approvals Pending Audit

Abbott Orders Pause On Texas Data Center Approvals Pending Audit

Abbott Orders Pause On Texas Data Center Approvals Pending Audit Texas Governor Greg Abbott just ordered a pause on approving new data center projects via the state's grid interconnection process over concerns that a surge in electricity demand could threaten reliability amid growing opposition to the projects.

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