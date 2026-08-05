Abbott Orders Pause On Texas Data Center Approvals Pending Audit Texas Governor Greg Abbott just ordered a pause on approving new data center projects via the state's grid interconnection process over concerns that a surge in electricity demand could threaten reliability amid growing opposition to the projects.
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