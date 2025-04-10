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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Пошаговая стратегия Endless Legend 2 получила геймплейный трейлер и примерные срок...

Пошаговая стратегия Endless Legend 2 получила геймплейный трейлер и примерные срок...

Пошаговая стратегия Endless Legend 2 получила геймплейный трейлер и примерные сроки релизаHooded Horse и Amplitude Studios анонсировали, что долгожданное продолжение легендарной пошаговой стратегии Endless Legend 2 будет доступно в раннем доступе Steam летом 2025 года.

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