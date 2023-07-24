Военное обозрение

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Польша собралась разместить новый саперный батальон в Сувалкском коридоре у границ с Россией и Белоруссией

Польша собралась разместить новый саперный батальон в Сувалкском коридоре у границ с Россией и Белоруссией

В Сувалкском коридоре, который принадлежит Польше и расположен между Белоруссией и Россией, может быть создан новый саперный батальон сухопутных войск страны.

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