Вид вблизи на норвежский микро-дрон Black Hornet Nano, которые были поставлены Украине Великобританией, США и Данией.
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Вид вблизи на норвежский микро-дрон Black Hornet Nano, которые были поставлены Украине Великобританией, США и Данией.
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