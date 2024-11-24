Пожар в частном доме тушили огнеборцы Алматы

Частный дом горел минувшей ночью в Жетысуском районе Алматы. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, возгорание бани, гаража и частного дома с переходом на соседнюю хозяйственную постройку произошло по улице Крылова в Жетысуском районе.
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